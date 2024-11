Homem é morto após pedir dinheiro emprestado a vizinho; assassino forjou a própria morte

Erick, de 38 anos, foi morto após pedir dinheiro emprestado a um vizinho em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Após o pedido, “Neguinho” e Erick entraram em uma discussão que resultou em uma briga corporal. Durante a confusão, Neguinho pegou um balde de concreto e o arremessou em Erick, que caiu desacordado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já Neguinho fugiu do local e tentou despistar a polícia, forjando a própria morte. Uma foto falsa dele "morto" começou a circular, alegando que ele teria sido vítima do "tribunal do crime". Apesar das tentativas de escapar, Neguinho acabou preso.