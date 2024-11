Homem é morto por rival da facção dentro de táxi em posto de gasolina em Manaus (AM)

Orleilson Ferreira da Silva, de 26 anos, foi morto por um rival da facção dentro de um táxi em um posto de gasolina em Manuas (AM). O atirador e a vítima estavam fazendo a viagem juntos. O taxista pegou primeiro Orleilson e no caminho o suspeito entrou no carro. Ao parar em um posto de combustível, o atirador desceu e atirou pelo menos três vezes no rosto de Orleilson. Toda ação foi filmada por câmeras de segurança. a polícia investiga o caso como possível acerto de contas. A vítima é conhecida dos investigadores por fugir de um presídio em 2021.