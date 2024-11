Homem mata amigo e vende carro da vítima em ferro-velho em Goiânia (GO)

Gilvan foi assassinado pelo amigo em Goiânia (GO). Segundo a investigação, a vítima vinha mantendo um relacionamento amoroso com Francinaldo Silva Guimarães fazia cerca de cinco meses. O crime teria sido cometido porque Francinaldo não queria que o namoro se tornasse público. Câmeras também gravaram a movimentação do assassino na noite do crime. Após matar Gilvan com uma faca, Francinaldo fugiu com o carro da vítima. Ele bateu o veículo e ainda vendeu o que sobrou do carro a um ferro-velho por R$ 2 mil. Após ser preso, o suspeito confessou o crime.