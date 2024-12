Homem mata companheira na frente da filha bebê e confessa o crime em ligação para a mãe

Lucas, de 31 anos, foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo, após assassinar a companheira, Silvia, de 42 anos, na frente da filha do casal, de apenas 1 ano. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito ligou para a mãe e confessou ter cometido o crime. Ele também disse que havia deixado a filha na casa da babá. Em depoimento à polícia, a babá contou que Lucas estava calmo e não apresentava lesões no corpo. Horas antes do crime, Lucas disse ao irmão que Silvia havia chegado em casa bêbada. Testemunhas afirmaram que o relacionamento do casal era conturbado e que o suspeito era muito ciumento.