Homem mata duas pessoas esfaqueadas durante briga com irmão em São Paulo

Ivan Sérgio da Silva, de 53 anos, e Marlos Silva Santos, de 33, eram vizinhos de Willian Conceição Vilar Santos, de 35 anos. O assassino e o irmão brigavam, quando os vizinhos tentaram intervir. Em um acesso de raiva, Willian partiu para cima de Ivan com uma faca. Ele morreu ainda no local. Marlon tentou separar a briga e também foi golpeado, morrendo no hospital. Outro vizinho também se envolveu na briga e foi atingido por Willian, mas sofreu ferimentos leves. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que a polícia chegou no local e atirou contra o assassino com balas de borracha.