Homem mata mãe de 95 anos e irmã de 60 após discussão dentro de casa

Dona Martinha, de 95 anos, e a filha Raimunda, de 60, foram brutalmente assassinadas dentro de casa, em São Paulo. As duas eram conhecidas pela simpatia e carinho, mas foram mortas a facadas por Antônio, filho de Martinha, motivado por uma discussão envolvendo um relógio. A tragédia foi testemunhada por uma vizinha, Jaqueline, que ouviu os gritos, correu até a varanda e viu o ataque. A polícia encontrou Antônio lavando a faca usada no crime.



