Homem que matou o próprio pai é descoberto 37 anos após o crime; namorada revelou tudo

A ossada de um homem, morto pelo próprio filho, foi encontrada enterrada na casa onde o homem vivia em Foz do Iguaçu, no Paraná. O crime foi cometido há 37 anos e nunca havia sido descoberto. A polícia só soube do caso, porque a mulher do assassino foi até uma delegacia para denunciá-lo por ameaça e agressão. Durante o relato, ela revelou o segredo do companheiro. Em depoimento, esse homem admitiu que fez isso porque era agredido constantemente pelo pai. Ele tinha 16 anos na época. O suspeito vai responder por ocultação de cadáver, já que é um crime permanente.