Homem sai para comprar material de construção e é encontrado morto dentro de carro carbonizado

André era um pai de família de 38 anos, encarregado de uma empresa de tintas em Itu, interior de São Paulo. Ele começou a apresentar um comportamento estranho horas antes de tudo mudar na vida dessa família. Em uma sexta-feira, André chegou em casa com botas sujas de lama, tenso e com a pressão alta. No sábado de manhã ele saiu para comprar rejunte para uma obra em casa e não voltou mais. Horas depois ele foi encontrado morto dentro do carro carbonizado. A família descobriu que, no dia anterior ao crime, o rapaz nem foi trabalhar e agora querem entender o que aconteceu.