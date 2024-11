Homem tem corpo carbonizado por ex-enteado após cobrar dívida

Roberto foi assassinado e teve o corpo carbonizado pelo ex-enteado após cobrar uma dívida de R$ 1 mil da ex-companheira na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima ainda com vida na porta da casa da ex. Roberto foi atacado, sequestrado e levado até um cemitério clandestino, onde foi queimado vivo pelo ex-enteado e um comparsa. Um mês depois, o corpo dele foi encontrado por familiares. Lucas, o ex-enteado e principal suspeito do crime, foi preso pela polícia. O comparsa, Jefferson, ainda está foragido.