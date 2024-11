Idoso é morto a facadas pelo ex-marido da atual companheira em São Paulo

Ademar, de 61 anos, foi morto pelo ex-marido da atual companheira em Votorantim, no interior de São Paulo. De acordo com a família da vítima, o idoso estava envolvido em um triângulo amoroso sem saber. Ele estava em casa com a companheira quando foram surpreendidos por Daniel, o ex-marido. O suspeito então atacou o idoso com uma faca. Mesmo ferido, Ademar conseguiu correr para tentar pedir ajuda. Uma testemunha afirmou que Daniel só fugiu após ver Ademar caído no meio da rua e ter certeza de que ele havia morrido.