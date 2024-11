Imagens revelam a verdade sobre assassinato brutal no ABC Paulista

Segundo testemunhas, o ajudante geral Roberto da Silva, de 50 anos, teria tentado proteger uma mulher do ataque do marido e acabou morto com seis tiros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mas as investigações revelaram o real motivo para o ataque fatal: o atirador, identificado como Jucélio, de 40 anos era dono da lanchonete onde Beto estava e teria discutido com a vítima antes de fazer o primeiro disparo. Beto ainda conseguiu andar por alguns metros, mas o assassino atirou mais cinco vezes à queima-roupa e fugiu. O caso está sendo investigado.