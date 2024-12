Jovem de 18 anos morre após briga com colega; médico que atestou óbito estava alterado

Pedro Henrique, de 18 anos, morreu após uma briga no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. O jovem estava jogando online na casa de amigos quando foi chamado para fora por um colega. A discussão entre eles evoluiu para troca de socos e chutes, até que Pedro levou um golpe, caiu no chão e ficou inconsciente. Levado ao hospital Vila Nova Cachoeirinha, o médico de plantão informou que o jovem já chegou sem vida, e as tentativas de reanimação falharam. Um vídeo gravado pela família mostra o profissional, identificado como doutor João, visivelmente alterado ao confirmar o óbito. Acompanhe o caso.