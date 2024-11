Jovem de 21 anos mata a própria mãe com golpes de faca em São Paulo

Thiago, de 21 anos, matou a própria mãe a facadas em Diadema, na Grande São Paulo. A motivação para o ataque ainda é um mistério. No momento do crime, o jovem invadiu o quarto onde Luzilene dormia com o padrasto, Francisco. Ela foi a primeira vítima. O marido tentou impedir outro ataque e acabou ferido. Luzilene tentou escapar, mas Thiago a empurrou da escada e ela caiu desacordada. Os vizinhos ouviram os gritos e seguraram o assassino até a chegada da polícia. O padrasto foi socorrido para o hospital com ferimentos nas mãos e não corre risco de morte. O caso continua sendo investigado.