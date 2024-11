Jovem de 25 anos morre após ser atingida por tiro acidental disparado por arma de PM

Maria Eduarda, de 25 anos, morreu após ser atingida por um tiro acidental em um apartamento em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Andressa, de 24 anos, teria pedido para ver a arma de um policial militar que estava no local. Ela teria manuseado a arma e disparado sem querer contra a amiga, que morreu no local. Após o incidente, o soldado Fernandes, de 28 anos, e Andressa foram presos. A amiga pagou fiança e vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, o soldado disse que retirou a munição da arma, mas que uma bala teria ficado na câmara.