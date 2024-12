Jovem mata mãe e padrasto dentro de casa; motivação do crime é desconhecida

Valter Alexandre Gonçalves, de 24 anos, é o principal suspeito de ter matado a própria mãe e o padrasto, dentro da casa onde moravam em Itajaí, Santa Catarina. A polícia descobriu imagens de câmeras de segurança que mostravam um carro suspeito no dia do crime. Este carro só saiu uma hora depois que as vítimas foram assassinadas. O suspeito teria entrado com outros suspeitos pelo portão da garagem e matado Suzimara Gonçalves Sousa, de 42 anos, e Pedro Ramiro Sousa, de 47. Na delegacia, ele ficou em silêncio. As investigações agora querem identificar os comparsas.