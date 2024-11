Jovem que se passava por policial para roubar é preso em hotel de luxo no RJ

Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, de 25 anos, conhecido como 'Rebordão' gostava de ostentar viagens e carros importados nas redes sociais. Ele é suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em tráfico internacional e interestadual de drogas sintéticas. Pedro foi localizado no Rio de Janeiro após a polícia prender o comparsa dele, que viajava com drogas escondidas em um ônibus de turismo. Segundo as investigações, o criminoso também se passava por policial para atacar outras quadrilhas e roubar cargas de drogas. Em 2023, ele chegou a ser preso em uma festa em Fernando de Noronha.