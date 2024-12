Jovem recusa flerte de homem misterioso em festa e é vítima de plano de vingança

Jamile Silva, de 28 anos, está internada em estado grave após sofrer um atentado no Pará. A jovem estava com a prima em uma casa de shows, quando um homem se aproximou e assediou Jamile. Ela não se interessou pelo rapaz e, na hora de ir embora, a jovem e a prima subiram em uma moto. O homem que tinha "levado o fora" também estava de moto. Ele, então, resolveu seguir as meninas. Quando ele as alcançou, usou o pé para empurrar a moto em movimento e as duas foram para o chão. A prima não se feriu gravemente, mas Jamile bateu a cabeça e, agora, luta pela vida no hospital. A polícia ainda busca identificar o agressor.