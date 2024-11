Maníaco do Parque: Cidade Alerta refaz passo a passo do assassino ao lado de perito

Francisco de Assis, mais conhecido como Maníaco do Parque, pode ganhar a liberdade em breve. A própria mãe dele diz que o criminoso não está apto a viver em sociedade. O Cidade Alerta refez o passo a passo do maníaco do parque ao lado do perito que acompanhou o caso na época, há 26 anos. Tivemos acesso, com exclusividade, aos laudos que colocaram Francisco na cena do crime. Foi através da perícia da arcada dentária dele que conseguiram confirmar que uma das vítimas era Isadora Frankel, a primeira das dez mulheres assassinadas pelo maníaco. Acompanhe!