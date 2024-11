Marido de jovem encontrada morta em São Paulo pode ter relação com o PCC

Jéssica Lima Santos, de 24 anos, morreu após ser atacada com golpes de faca no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Os familiares acreditam que o crime foi premeditado por Marcelo dos Santos Júnior, marido da vítima, por achar que Jéssica escondia um segredo dele. Para a polícia, uma testemunha contou que, na noite do crime, quatro pessoas foram até a casa dela e ordenaram que fechasse o portão, pois a 'sintonia' do PCC iria resolver uma situação na casa de Jéssica. Entretanto, nada foi ouvido e, pela manhã, o corpo da jovem foi encontrado no local. Após o crime, Marcelo desapareceu.