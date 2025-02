MC Dugui, de 25 anos, foi morto na frente do filho e da esposa. Em uma publicação em uma rede social, ela conta que ainda implorou para Juciano, o vizinho, não matar o marido. O filho do suspeito, um adolescente de apenas 14 anos, pediu diversas vezes que o pai não atirasse no MC. Após o assassinato, o vizinho fugiu.