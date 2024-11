Menino de 4 anos é agredido por namorado da mãe em São Paulo

Um garotinho de 4 anos foi agredido por namorado da mãe em São Paulo. O menino ficou com Pedro Elvis, de 42 anos, enquanto a mãe foi trabalhar. Ao retornar do trabalho, a mulher encontrou o filho com marcas de agressões e mordidas por todo o corpo. Quem socorreu a criança foi a mãe do agressor. Ela chegou no hospital dizendo que o menino havia caído da escada, mas quando perguntada sobre as marcas de mordida, assumiu que o filho havia agredido o menino. Essa não foi a primeira vez que Pedro, que saiu da cadeia há 17 dias, agrediu a criança.