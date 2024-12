Mistério: pedreiro desaparecido é encontrado morto em região de mata em São Paulo

A polícia faz buscas pelos assassinos de Ivan Luís de Mario, o pedreiro, de 49 anos, que desapareceu após entrar em um matagal na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O homem tinha a intenção de queimar fios de cobre com a intenção de revendê-los a uma empresa de reciclagem. A família descobriu o que aconteceu com Ivan ao notar um gasto de R$ 100 na fatura do cartão de crédito dele. Ivan havia abastecido o carro em um posto de gasolina, e, a partir dessa informação, os familiares localizaram o veículo abandonado em frente ao matagal. A família também descobriu que todo o material que estava com o Ivan na hora da morte e peças do carro dele foram vendidas em um ferro velho. O que aconteceu? Acompanhe!