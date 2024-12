Morte criminosa ou natural? Idoso ganhador da mega-sena morre de mal súbito dias após receber prêmio

A polícia investiga a possibilidade de um crime envolvendo a morte do ganhador da mega-sena. Antônio, de 73 anos fez uma aposta de R$ 5 e levou a bolada de R$ 201 milhões sozinho. Vinte e quatro dias depois de pegar o prêmio, ele foi até o dentista realizar um procedimento e sofreu um mal súbito. Antônio era pecuarista e trabalhava com compra e venda de gado em fazendas de Mato Grosso. Ele deixa quatro filhos e a esposa. O delegado que investiga o caso disse que está analisando as imagens de câmera de segurança para entender a causa morte.