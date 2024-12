Mulher autista que estava desaparecida é encontrada morta carbonizada no interior de São Paulo

Márcia Karina, de 25 anos, foi encontrada morta de forma cruel após cinco dias de buscas em Taubaté, no interior de são Paulo. O corpo dela foi achado num terreno a três quilômetros da casa onde ela vivia com a mãe. Ela estava carbonizada e havia indícios de abuso sexual. Ao lado do corpo estava uma das bonecas favoritas da jovem, que tinha autismo e dependia da mãe para tudo. No dia em que sumiu, a jovem pediu para a mãe deixá-la em um bar onde era conhecida por todos e disse que voltaria em breve. Testemunhas apontam que um homem misterioso pegou Márcia pela mão e a levou do bar. Até agora não há suspeitos.