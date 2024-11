Mulher casada há 10 anos descobre que marido utilizava identidade falsa e já havia matado ex-esposa

Uma mulher denunciou o companheiro com quem vivia há dez anos por violência doméstica e descobriu que ele não era quem dizia ser. Martinho de Amorim Rosário, de 60 anos, na verdade era João Carlos Lopes Santana, de 61. Segundo as investigações, há 30 anos atrás, ele matou a primeira mulher, no Rio de Janeiro, e fugiu, abandonando os cinco filhos pequenos. João Carlos assumiu a identidade do primo Martinho e foi morar em São Paulo, onde se casou três vezes e teve mais dois filhos em Itanhaém, na Baixada Santista. Ele foi preso em flagrante por falsidade ideológica, ameaça e lesão corporal.