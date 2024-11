Mulher desaparece e carro dela é encontrado carbonizado com corpo dentro em São Paulo

Na madrugada do último sábado (16), o carro da recepcionista Michele Pedroso Gavioli, de 26 anos, foi encontrado incendiado à beira de uma rodovia em Sorocaba, interior de São Paulo. Dentro do veículo havia um corpo carbonizado. A Polícia Civil teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que mostram Michele chegando ao local com o namorado, Joberson Dias da Silva Filho. A gravação mostra que, cerca de uma hora depois, ele deixou o local levando a namorada no colo e a colocou dentro do veículo que, posteriormente, foi encontrado incendiado. Exames ainda precisarão confirmar a identidade do cadáver. A polícia já pediu a prisão do suspeito.