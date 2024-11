Mulher é investigada pela morte do irmão espancado e jogado em rio em São Paulo

Rafael Magalhães morreu após ser espancado e jogado no rio no bairro Perus, zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a irmã dele na cena do crime. As imagens mostram Rafael discutindo com Andréia e outros dois homens, quando ele foi agredido e jogado na água. A irmã contou aos policiais que Rafael havia tirado a própria vida e o caso foi registrado como suicídio. Mas, após a análise das imagens, a Polícia Civil mudou a qualificação para homicídio. Andréia e os outros dois homens agora são investigados pela morte da vítima.