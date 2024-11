Mulher fica gravemente ferida após ter a casa incendiada; troca de acusações aumenta tensão

Meirislane Cristina Pereira, de 40 anos, ficou gravemente ferida após o companheiro atear fogo na casa durante uma discussão motivada por ciúmes em Sumaré, no interior de São Paulo. Em um vídeo gravado no hospital, ela conta que foi agredida antes de ser queimada pelo companheiro. Para o Cidade Alerta, Adilson Santos Silva alega que foi Meire quem colocou fogo no local e que, se ele não a tivesse empurrado para fora, ela teria morrido queimada. As filhas da vítima têm certeza de que Adilson tentou matar a mãe por ciúme. Meire foi socorrida e está internada com pelo menos metade do corpo queimado. Adilson também sofreu queimaduras nos braços e nas pernas.