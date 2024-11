Mulher presa por matar filho de 1 ano revela motivação: ‘Ele chorava demais e tirava meu sossego’

No Amazonas, Vinícius Gael, de 1 ano, morreu vítima da violência da família. Já foram presas três pessoas apontadas como autoras do crime: a mãe da criança, que tem 16 anos, o tio, de 38, e a tia, de 25 anos de idade. O relato da adolescente impressionou até as autoridades. Isso porque, ela disse que cometeu o crime porque o filho "chorava demais" e tirava o sossego dela. Os três vão responder por maus-tratos e homicídio. Revoltados, vizinhos precisaram ser contidos para não lincharem o trio. Eles chegaram a depredar a delegacia para onde os presos foram levados.