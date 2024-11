Mulher tem parte do corpo queimado pelo ex-namorado; ela perdeu o bebê que esperava após agressões

Karina, de 35 anos, teve parte do corpo queimado pelo ex-namorado durante uma discussão no apartamento onde moravam, em Araraquara, no interior de São Paulo. De acordo com Karina, um mês antes, ela perdeu o bebê que esperava do namorado, com cinco semanas de gestação, após Luciano a agredir com socos na barriga durante uma briga. No dia em que a queimou, Luciano jogou álcool em gel no corpo de Karina e, antes que ela pudesse correr, ateou fogo. Atualmente, o suspeito está solto, e a mulher teme que ele volte para cumprir a promessa que fez a ela: matá-la.