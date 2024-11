Namorada e segurança do empresário executado pelo PCC prestam depoimento à polícia

O segurança que acompanhou Vinicius Gritzbach na sua viagem a Maceió (AL), e que estava ao lado quando o empresário foi atingido, prestou depoimento à polícia. Ele relatou que tudo ocorreu normalmente na viagem. O segurança pontuou que o que fugiu da normalidade foi um encontro do empresário em um quiosque na praia em que Gritzbach teria saído com um pacote nas mãos. O agente disse não saber que se tratava de joias. Já no depoimento da namorada, ela cita que recebeu uma ligação da ex-esposa de Vinicius.