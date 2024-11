‘Pablo Escobar’ do Paraná: chefe de facção é preso acusado de oito assassinatos

Everton Carros, o "Pablo Escobar" do Paraná, foi preso junto com outros dois irmãos. A polícia descobriu que um herdou do outro o comando do tráfico em Curitiba. O primeiro a ser preso foi Alisson. Com isso, o "Pablo Escobar" paranaense pegou todas as instruções e passou a comandar a venda de drogas, além de matar desafetos nessa disputa. Foram pelo menos oito assassinatos. Assim que Everton foi detido, o irmão caçula, Jonatan, começou a chefiar o tráfico em nome da família. Ele também foi preso, com grande quantidade de drogas e armas de grosso calibre.