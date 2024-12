Pais descobrem que bebês foram trocados na maternidade três anos após o nascimento

Cláudio e Yasmin decidiram formar uma família e a mulher engravidou de um menino. No entanto, três anos depois, Cláudio começou a desconfiar: o filho não parecia com ele. Diante das dúvidas, pediu à esposa um exame de DNA. Revoltada com a desconfiança, Yasmin decidiu pedir o divórcio. O resultado do exame, porém, trouxe uma revelação inesperada: o menino não era filho biológico de Cláudio — nem de Yasmin. Desconcertada, Yasmin se lembrou de Isamara, a mulher que estava ao seu lado na maternidade no dia do parto, em Inhumas, Goiás. Ao entrarem em contato, as Isamara fez um exame que mostrou que os bebês haviam sido trocados na maternidade, com apenas 15 minutos de diferença entre os nascimentos. Agora, as mães se unem em busca de respostas.