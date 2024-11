‘Parece que a gente está em um pesadelo’, desabafa tia de jovem desaparecida após enxurrada

Jane, tia da jovem Sara Gabrielli de Souza, de 18 anos, arrastada por um córrego durante os temporais que atingem o estado de São Paulo, falou com o Cidade Alerta sobre as buscas. Na tarde desta sexta-feira (25), os familiares de Sara foram chamados com a informação de que a jovem teria sido encontrada, mas até o momento, não há notícias dela. O celular da menina foi encontrado próximo ao local do desaparecimento. "Parece que a gente está em um pesadelo", desabafou ao ser perguntada sobre o desaparecimento da jovem.