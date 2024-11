Polícia Civil identifica segundo suspeito de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach

A Polícia Civil identificou o segundo suspeito de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach. Segundo as investigações, Matheus pagou R$ 5 mil reais a Kauê, apontado pela polícia como o olheiro que avisou os atiradores sobre a chegada de Vinicius no aeroporto. O suspeito não foi encontrado em casa, mas o caseiro dele foi preso por porte ilegal de arma. Além disso, novas câmeras de segurança mostram a chegada de Kauê no aeroporto no dia do crime. A polícia também divulgou a foto de outros dois criminosos, ainda não identificados, que participaram do crime. Eles foram flagrados dentro de um ônibus.