Polícia identifica homens que participaram do assassinato de jovem de 27 anos em São Paulo

A polícia identificou dois homens que participaram do assassinato de Maike Gabriel de Melo, de 27 anos, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O jovem estava em uma adega quando dois homens se aproximaram, atiraram à queima-roupa e fugiram, com a ajuda de um terceiro suspeito. Luiz e Carlos são irmãos. Segundo as investigações, Carlos era cunhado da vítima. Os dois eram inimigos declarados depois que revelaram uma traição amorosa de Maike. Apesar da prisão dos três suspeitos ter sido solicitada, a Justiça deixou que todos respondam em liberdade.