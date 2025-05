Polícia prende terceira pessoa envolvida na morte de Mônica

Foi presa a terceira pessoa envolvida na morte de Mônica Carvalho. De acordo com as investigações, um homem com quem Mônica se relacionou estaria por trás do crime. Kleber teria atendido o pedido de outra mulher, Míriam. Ele queria voltar com ela, mas Míriam tinha ciúme de Mônica. Para reatarem o relacionamento, Míriam pediu a cabeça de Mônica. Há algumas semanas, o casal foi preso, e agora quem foi para trás das grades é Matheus da Silva, filho de Míriam. De acordo com os investigadores, ele ajudou o casal a planejar o crime.



