Policiais militares são flagrados agredindo idosa e família em São Paulo

Em vídeos gravados por moradores em Barueri, na Grande São Paulo, é possível ver o momento em que policiais militares agridem cerca de três integrantes da mesma família. Lenilda, de 63 anos, tentou impedir a ação dos policiais, mas foi brutalmente agredida. Segundo a família, os homens estavam na calçada com uma moto com a documentação atrasada, e por isso os policiais decidiram apreender a motocicleta. Tentando impedir a ação, pai e filho resistiram à ação e correram para o interior da garagem. Na versão da PM, eles teriam xingado os policiais. Segundo a idosa, após a chegada de reforços, os policiais entraram na garagem sem a permissão da família e começaram a agredi-los. A Secretaria de Segurança Pública disse que não compactua com desvios de conduta e que as imagens da agressão estão sob análise.