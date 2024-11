Policial Militar é morto a tiros durante tentativa de assalto em São Paulo

O policial militar do COE Juan, de 34 anos, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o soldado foi abordado por quatro criminosos em duas motos na rodovia Anhanguera, em Sumaré, no interior de São Paulo. O policial reagiu e foi atingido por dois disparos no tórax. Após o crime, os suspeitos abandonaram as motos e fugiram a pé, sem levar nada. Dois suspeitos, Denilson e Kayk, já foram identificados. Agora, equipes fazem buscas para localizar e prender os quatro criminosos.