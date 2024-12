Preso injustamente: homem é inocentado três anos após ter sido acusado de agredir bebê até a morte

Um homem ficou quase três anos preso por um crime que não cometeu em Uberlândia, Minas Gerais. Felipe Emanuel Ribeiro era acusado de agredir até a morte a filha da então namorada. A vítima tinha 2 anos. No momento em que tudo aconteceu, só estavam na casa o servente de pedreiro e a babá da menina. A inocência só foi provada no julgamento, após a defesa apresentar provas de que o homem não agrediu a garota. Essas provas seguem sob sigilo - e as investigações continuam para punir quem de fato matou a criança.