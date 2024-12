‘Que a justiça seja feita’, mãe de motorista de aplicativo morto por policial faz desabafo

O motorista de aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, foi assassinado por um policial em Recife, Pernambuco. A vítima teria cobrado o valor da viagem ao chegar na residência do passageiro, um sargento, Venilson, que se recusou a pagar. Eles começaram uma discussão, até que o sargento tirou a arma da cintura e atirou no motorista. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Depois do crime, o policial foi embora tranquilamente. Ele tentou fugir em um ônibus, mas foi pego pela população revoltada e apanhou até a chegada da polícia. A mãe de Thiago fez um desabafo após o crime: “Que a justiça seja feita, meu filho é mais um”.