Quem está falando a verdade? Homem sai para comprar frutas e é encontrado morto

Dona Rosângela recebe um áudio do marido, Manoel, avisando que saiu para comprar frutas. Depois de um tempo, chega uma outra mensagem de Manoel - ele diz que está com medo e sendo ameaçado. Preocupada, Rosângela sai à procura do marido. Uma pessoa afirma ter visto o homem entrando na casa de Lucas. Rosângela vai até lá, mas o jovem nega que Manoel tenha estado no local. O que Lucas não esperava, porém, era que a câmera de segurança de um bar em frente à sua residência desmentisse sua versão da história. As imagens mostram que Manoel realmente entrou na casa de Lucas, e só saiu de lá morto. O que aconteceu dentro do local? Rosângela conta que Lucas devia R$ 6 mil reais a Manoel; já Lucas apresenta outra versão, alegando que foi abusado por Manoel e agiu em legítima defesa. Quem está falando a verdade?