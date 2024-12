Rota invade apartamento e prende atirador que provocava terror no bairro de Pinheiros, em São Paulo

Um homem foi preso após efetuar disparos a partir da cobertura de um prédio de 18 andares em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, Marcelo, de 31 anos, é CAC e praticava tiro esportivo. Agentes da Rota ordenaram que ele saísse do apartamento com as mãos para cima. Como Marcelo não atendeu à ordem, os policiais atiraram contra o apartamento, atingindo até a porta de dois vizinhos. Felizmente, ninguém ficou ferido. O Gate também foi acionado e utilizou granadas para arrombar a porta do apartamento onde o atirador estava. Marcelo acabou detido.