Saiba como vivia o chefe da maior quadrilha de assaltos a banco do Brasil

Roubos milionários, assaltos cinematográficos e sequestro de aeronaves. Saiba como vivia no mundo no crime o megatraficante conhecido como chefão da maior quadrilha de assaltos a banco do Brasil. Aos 40 anos, Guilherme Costa Ambrozio seria também o elo entre o PCC e uma facção gaúcha. O criminoso era monitorado pela inteligência da Polícia Civil e morreu durante um confronto armado com policiais de elite da polícia paulista. O grupo criminoso é apontado como responsável por 23 assaltos do tipo no Brasil e até no Paraguai.