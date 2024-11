Série de crimes deixa quatro mortos no interior de São Paulo; polícia suspeita guerra entre facções

Uma guerra entre facções deixou quatro mortos em Rio Claro, no interior de São Paulo. Um quinto homem foi baleado e está internado em estado grave. A série de crimes começou na manhã do último sábado (23), quando Daniel Sobrinho, de 29 anos, foi morto com 12 tiros dentro de uma barbearia. Imagens de câmeras de segurança mostraram o exato momento da ação dos criminosos. Horas depois, outros três homens foram atingidos. A polícia suspeita de briga entre facções criminosas. As famílias dos envolvidos pedem por justiça.