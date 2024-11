Sorvete envenenado: enfermeira é dopada e assassinada pelo marido médico

A enfermeira Patrícia Rosa dos Santos foi dopada e assassinada pelo marido médico em Canoas, no Rio Grande do Sul. André Lorscheitter Baptista, de 50 anos, é suspeito de matar a esposa usando medicação restrita. No dia do crime, ele deu para ela um sorvete com sonífero. Quando ela apagou, ele injetou outros dois medicamentos. O suspeito foi preso saindo de casa e, na delegacia, negou qualquer envolvimento no caso. Ao longo da investigação, foi descoberto que ele já teria dopado a esposa anteriormente, mas com o objetivo de forçar um aborto.