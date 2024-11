Suspeito de cometer pelo menos dez assassinatos é preso no interior de São Paulo

Suspeito de cometer pelo menos 10 assassinatos é preso em Vinhedo, interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram um roubo de Mailson Cleberson Costa do Nascimento, conhecido como "Pipi", de 22 anos. Ele entra em uma sorveteria já apontando uma arma para as pessoas que estão no local, depois de fazer os clientes do estabelecimento se deitarem no chão e pegar todo o dinheiro do caixa, ele e um comparsa fogem. A polícia conseguiu prendê-lo temporariamente. O suspeito faz parte de Facção do Norte e vinha aterrorizando o interior paulista.