Tentativa de homicídio por ciúmes quase acaba em duas mortes em São Paulo

Câmeras gravaram uma tentativa de homicídio que por pouco não terminou com dois mortos em São José dos Campos, São Paulo. O alvo do motoqueiro era o dono de um pequeno comércio. Ele foi atingido por seis disparos e conseguiu sobreviver. Nas imagens, é possível ver que a mulher que estava ao lado por muito pouco não foi atingida na cabeça. Dias antes o atirador, identificado como Fernando, usou uma rede social para flertar com a mulher do comerciante. Irritado, o marido dela procurou o cliente da adega e a briga terminou na tentativa de homicídio. O suspeito acabou detido.