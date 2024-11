Tia de jovem levada por enxurrada faz apelo por ajuda: 'Só tem voluntário trabalhando'

Acompanhando de perto as buscas por Sara Gabrielly, jovem de 18 anos que desapareceu ao ser levada por uma enxurrada em Campinas (SP) na noite de quinta-feira (24), Grace Abdou conversou com uma representante da família. A tia de Sara disse que os voluntários estão precisando de ferramentas, botes e cães farejadores para continuar a força-tarefa. Ela ainda criticou a atuação do Corpo de Bombeiros no caso. "Só tem voluntário trabalhando. O helicóptero sobrevoou três vezes aqui e foi embora", disse.