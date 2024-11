Trama cruel: mulher manda matar o marido após ele descobrir que estava sendo traído

Suellen mandou matar o marido após ele descobrir segredo dele em São Paulo. Ricardo e ela estavam juntos há 20 anos e moravam em Sorocaba, no interior de São Paulo. Após a descoberta, Suelen planejou matar o marido para ficar com o amante. Ela pede ajuda para um vizinho, o Tonhão, que contrata dois matadores de aluguel, para executarem o crime. Ricardo foi torturado, morto e depois, os criminosos jogaram o corpo da vítima em um lago cheio de piranhas, porque imaginavam que os peixes iam acabar com qualquer vestígio do crime.